Евсеев «Ютка Рыжий» Иуда Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Евсеев Аверкий Государственный Крестьянин Иудович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Евсеев Петр Иудович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федосова (Евсеева) Анна Иудовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Евсеев Евдоким Государственный Крестьянин Иудович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Евсеев Прокопий Государственный Крестьянин Иудович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Севостьянова (Евсеева) Евдокия Иудовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно