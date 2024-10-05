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Миюсов Алексей Павлович

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

12.03.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1801 ст.

Отец: Миюсов Павел Иванович

Мать: Миюсова Параскева Павловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1827 ст.

Жена: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники тысяцной мастеровой Иван Артемьев Ударов, унтер шихтмейстер Иван Григорьев Петухов, Дормидонт Афонасьев Углов, штейгер Аркадий Иванов Щербаков
Рождение ребёнка
05.10.1828 ст.

Дочь: Миюсова Харитина Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемниками были мастеровой Лев Павлов Миюсов, мастерового Ивана Яковлева Штанова дочь девица Марфа
Рождение ребёнка
30.10.1829 ст.

Дочь: Миюсова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1832 ст.

Сын: Миюсов Евфимий Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники здешних рудников Лев Павлов Миюсов
Рождение ребёнка
04.09.1833 ст.

Сын: Миюсов Иаким Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1834 ст.

Дочь: Миюсова Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1836 ст.

Дочь: Миюсова Аполлинария Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемниками были здешних рудников мастеровой Алексей Иванов Ухненко и мастерская вдова Марфа Ивановна Падерина
Рождение ребёнка
18.02.1837 ст.

Дочь: Кочнева (Миюсова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1838 ст.

Дочь: Миюсова Елисавета Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1839 ст.

Дочь: Миюсова Харитина Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1840 ст.

Сын: Миюсов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.11.1841 ст.

Сын: Миюсов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Шляева) Матрона Евдокимовна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
03.11.1843

Жена: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Рождение ребёнка
18.10.1844 ст.

Дочь: Миюсова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1845 ст.

Дочь: Миюсова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1848 ст.

Сын: Миюсов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1852 ст.

Сын: Миюсов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1853 ст.

Дочь: Миюсова м/рожд

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Миюсова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1856 ст.

Сын: Миюсов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
восприемник Ироида Егорова Миюсова
Рождение ребёнка
12.12.1857 ст.

Дочь: Миюсова Юлиания Алексеевна

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1861 ст.

Сын: Миюсов Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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