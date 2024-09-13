Миюсова Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смерти19.03.1808 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1795 ст.
банковой служитель Павел Иванов Миюсов под вторым браком сочетался банковой роты умершего солдата Фадия Никитина с женой его вдовой Параскевой Павловой
Рождение ребёнка
02.01.1800 ст.
Дочь: Миюсова Апполинария Павловна
Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович
в Суходуйском руднике У нее были восприемники банковый казенный человек Василий Прохоров Осипов и банкового казенного человека Трофима Таскина жена Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1801 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1803 ст.
Дочь: Миюсова Павла Павловна
Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1804 ст.
Дочь: Миюсова Александра Павловна
Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1807 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович
Смерть
19.03.1808 ст.