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Миюсова Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

19.03.1808 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1795 ст.

Муж: Миюсов Павел Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
банковой служитель Павел Иванов Миюсов под вторым браком сочетался банковой роты умершего солдата Фадия Никитина с женой его вдовой Параскевой Павловой
Рождение ребёнка
02.01.1800 ст.

Дочь: Миюсова Апполинария Павловна

Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
в Суходуйском руднике У нее были восприемники банковый казенный человек Василий Прохоров Осипов и банкового казенного человека Трофима Таскина жена Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1801 ст.

Сын: Миюсов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1803 ст.

Дочь: Миюсова Павла Павловна

Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Миюсов Аристарх Павлович

Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1804 ст.

Дочь: Миюсова Александра Павловна

Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1807 ст.

Сын: Миюсов Василий Павлович

Отец ребёнка: Миюсов Павел Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
19.03.1808 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

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