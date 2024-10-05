Миюсова (Батманова) Юния Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1843
Рождение ребёнка
18.10.1844 ст.
Дочь: Миюсова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1845 ст.
Дочь: Миюсова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
07.08.1848 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
22.09.1852 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1853 ст.
Дочь: Миюсова м/рожд
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
03.10.1856 ст.
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
восприемник Ироида Егорова Миюсова
Рождение ребёнка
12.12.1857 ст.
Дочь: Миюсова Юлиания Алексеевна
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1861 ст.
Сын: Миюсов Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно