Миюсова (Батманова) Юния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсова (Батманова) Юния Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1843

Муж: Миюсов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
18.10.1844 ст.

Дочь: Миюсова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1845 ст.

Дочь: Миюсова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1848 ст.

Сын: Миюсов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1852 ст.

Сын: Миюсов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1853 ст.

Дочь: Миюсова м/рожд

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1856 ст.

Сын: Миюсов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
восприемник Ироида Егорова Миюсова
Рождение ребёнка
12.12.1857 ст.

Дочь: Миюсова Юлиания Алексеевна

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1861 ст.

Сын: Миюсов Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Миюсов Алексей Павлович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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