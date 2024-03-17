Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

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Место рождения

Гомельская обл. Лоевский р-н. д. Малая Лутава

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенько Алексей Иванович

Мать: Сенько Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Морин ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжик Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рыжик Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжик Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжик Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1940

Сын: Морин СТАНИСЛАВ ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Морин ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

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