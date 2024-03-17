Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
Место рожденияГомельская обл. Лоевский р-н. д. Малая Лутава
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сенько Алексей Иванович
Мать: Сенько Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Морин ФЁДОР ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжик Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рыжик Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжик Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжик Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1940
Сын: Морин СТАНИСЛАВ ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Морин ФЁДОР ИВАНОВИЧ
Смерть
Неизвестно