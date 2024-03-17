Морин ФЁДОР ИВАНОВИЧ
Место рожденияг. Саратов
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морин Иван Александрович
Мать: Морина А А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
18.08.1940
Сын: Морин СТАНИСЛАВ ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
Смерть
Неизвестно