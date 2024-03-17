Морин ФЁДОР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорин ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Морин ФЁДОР ИВАНОВИЧ

avatar

Место рождения

г. Саратов

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морин Иван Александрович

Мать: Морина А А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.08.1940

Сын: Морин СТАНИСЛАВ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.