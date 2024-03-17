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Сенько Анна Алексеевна

Место рождения

Гомельская обл. Лоевский р-н. д. Малая Лутава

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенько Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенько Алексей Иванович

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