Сенько Анна Алексеевна
Место рожденияГомельская обл. Лоевский р-н. д. Малая Лутава
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенько Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенько Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенько Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Сенько Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно