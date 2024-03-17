Сенько Алексей Иванович
Место рожденияг. Киев
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенько Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенько Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенько Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенько Марина Алексеевна
Смерть
Неизвестно