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Сенько Алексей Иванович

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Место рождения

г. Киев

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сенько Иван Григорьевич

Мать: Сенько Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенько Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенько Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морина-Рыжик АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

Мать ребёнка: Сенько Марина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенько Марина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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