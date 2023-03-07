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Климовъ Степанъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Безбородовъ Федотъ

Мать: Безбородова Прасковья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Климовъ Назаръ

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Климовъ Антонъ

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Авдотья Никифорова

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