Климовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Безбородовъ Федотъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Климовъ Назаръ
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Климовъ Антонъ
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Климова Авдотья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно