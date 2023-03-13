Климова Авдотья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Климовъ Назаръ
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Климовъ Антонъ
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Климовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климовъ Степанъ