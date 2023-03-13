Климова Авдотья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова Авдотья Никифорова

Климова Авдотья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Климовъ Назаръ

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Климовъ Антонъ

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Климовъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовъ Степанъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close