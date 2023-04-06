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(Климова) Матрена
(Климова) Матрена
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Место рождения
Воскресенское
Дата рождения
1792
Пол
Женский
Отец
Климовъ Степанъ
1762 г.р.
Мать
Климова Авдотья Никифорова
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Климовъ Степанъ
Мать:
Климова Авдотья Никифорова
Воскресенское
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