(Климова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Климова) Авдотья

(Климова) Авдотья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Климовъ Степанъ

Мать: Климова Авдотья Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан