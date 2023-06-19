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(Климова) Авдотья
(Климова) Авдотья
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Место рождения
Воскресенское
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Климовъ Степанъ
1762 г.р.
Мать
Климова Авдотья Никифорова
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Климовъ Степанъ
Мать:
Климова Авдотья Никифорова
Воскресенское
, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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