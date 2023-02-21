Деревнин Иван Сергеевич
Место рожденияЧойбалсан, Монгольская Народная Республика
Дата рождения18.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984
Чойбалсан, Монгольская Народная Республика
Рождение ребёнка
24.08.2011
Мать ребёнка: Деревнина Татьяна Витальевна
Рождение ребёнка
25.08.2016
Сын: Деревнин Александр Иванович
Мать ребёнка: Деревнина Татьяна Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно