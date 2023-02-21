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Деревнин Иван Сергеевич

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Место рождения

Чойбалсан, Монгольская Народная Республика

Дата рождения

18.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1984

Отец: Деревнин Сергей Серафимович

Мать: Деревнина Ирина Ивановна

Чойбалсан, Монгольская Народная Республика
Рождение ребёнка
24.08.2011

Сын: Деревнин Максим Иванович

Мать ребёнка: Деревнина Татьяна Витальевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.2016

Сын: Деревнин Александр Иванович

Мать ребёнка: Деревнина Татьяна Витальевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревнина Татьяна Витальевна

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