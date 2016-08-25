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Деревнин Александр Иванович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2016

Отец: Деревнин Иван Сергеевич

Мать: Деревнина Татьяна Витальевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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