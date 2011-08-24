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Деревнин Максим Иванович
Деревнин Максим Иванович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
24.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Деревнин Иван Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Деревнина (Шерстникова) Татьяна Витальевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2011
Отец:
Деревнин Иван Сергеевич
Мать:
Деревнина Татьяна Витальевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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