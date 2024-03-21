Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хилов Филипп

Мать: Хилова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Горбачев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Горбачев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Василий

Смерть
Неизвестно

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