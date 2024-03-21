Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хилов Филипп
Мать: Хилова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Горбачев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Горбачев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбачев Василий
Смерть
Неизвестно