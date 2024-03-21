Горбачев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна

Смерть
Неизвестно

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