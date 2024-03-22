Хилов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилова Полина Филипповна

Мать ребёнка: Хилова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочнева (Хилова) Александра Филипповна

Мать ребёнка: Хилова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Хилова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хилова Матрена

Смерть
Неизвестно

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