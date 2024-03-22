Хилов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилова Полина Филипповна
Мать ребёнка: Хилова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочнева (Хилова) Александра Филипповна
Мать ребёнка: Хилова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбачева (Хилова) Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Хилова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хилова Матрена
Смерть
Неизвестно