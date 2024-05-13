Суровикин Фадей Андреевич 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Фадей Андреевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Суровикин Андрей Еремеевич

Мать: Суровикина (Почепаева) Афимия Поликарповна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикина Мария

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Суровикина) Анисия Фандеевна

Мать ребёнка: Суровикина Мария

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Суровикина) Ирина Фандеевна

Мать ребёнка: Суровикина Мария

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Суровикин Михаил Фандеевич

Мать ребёнка: Суровикина Мария

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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