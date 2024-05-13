Суровикин Фадей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровикина Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Суровикина) Анисия Фандеевна
Мать ребёнка: Суровикина Мария
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Суровикина) Ирина Фандеевна
Мать ребёнка: Суровикина Мария
Рождение ребёнка
1788
Сын: Суровикин Михаил Фандеевич
Мать ребёнка: Суровикина Мария
Смерть
Неизвестно