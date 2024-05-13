Суровикина Мария 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровикин Фадей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Суровикина) Анисия Фандеевна

Отец ребёнка: Суровикин Фадей Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Суровикина) Ирина Фандеевна

Отец ребёнка: Суровикин Фадей Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Суровикин Михаил Фандеевич

Отец ребёнка: Суровикин Фадей Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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