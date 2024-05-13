Суровикина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Суровикина) Анисия Фандеевна
Отец ребёнка: Суровикин Фадей Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Суровикина) Ирина Фандеевна
Отец ребёнка: Суровикин Фадей Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Суровикин Михаил Фандеевич
Отец ребёнка: Суровикин Фадей Андреевич
Смерть
Неизвестно