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Боровских Прохор Фёдорович

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Место рождения

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

27.07.1835

Дата смерти

20.04.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1835

Отец: Боровских Фёдор Иванович

Мать: Боровских Евдокия Ивановна

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
28.01.1876

Жена: Черных Пелагея Алексеевна

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Челябинская Свято-Троицкая Церковь Жених посёлка Казанцева урядник Прохор Фёдоров Боровских, православного вероисповедания, вторым браком, 40 лет. Невеста посёлка Кременкульского казачья вдова Пелагия... Показать все
Смерть
20.04.1892
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Умер от старости
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