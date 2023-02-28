Боровских Прохор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения27.07.1835
Дата смерти20.04.1892
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1835
Бракосочетание
28.01.1876
Челябинская Свято-Троицкая Церковь Жених посёлка Казанцева урядник Прохор Фёдоров Боровских, православного вероисповедания, вторым браком, 40 лет. Невеста посёлка Кременкульского казачья вдова Пелагия... Показать все
Смерть
20.04.1892
Умер от старости