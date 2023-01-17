Боровских Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1835
Сын: Боровских Прохор Фёдорович
Отец ребёнка: Боровских Фёдор Иванович
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровских Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Боровских Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно