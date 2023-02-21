Черных Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1876

Муж: Боровских Прохор Фёдорович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Челябинская Свято-Троицкая Церковь Жених посёлка Казанцева урядник Прохор Фёдоров Боровских, православного вероисповедания, вторым браком, 40 лет. Невеста посёлка Кременкульского казачья вдова Пелагия... Показать все
Смерть
Неизвестно
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