Черных Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1876
Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Челябинская Свято-Троицкая Церковь Жених посёлка Казанцева урядник Прохор Фёдоров Боровских, православного вероисповедания, вторым браком, 40 лет. Невеста посёлка Кременкульского казачья вдова Пелагия... Показать все
Смерть
Неизвестно