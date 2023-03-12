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Шестаков Николай Осипович

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Место рождения

Украина (?)

Дата рождения

03.05.1845

Дата смерти

14.12.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина (?)
Образование
1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Санкт-Петербургский Императорский Технологический Институт
Бракосочетание
Между 1873 и 1874

Жена: Шестакова Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шестаков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Петровна

Марковцы, Чернігівська область
Холост
Рождение ребёнка
09.08.1878

Сын: Шестаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Петровна

Марковцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Петровна

Работа или профессия
1895
Киев, Киевский уезд
Старший помощник начальника мастерсиих
Работа или профессия
1911
Киев, Киевский уезд
Инженер-технолог. Помощник начальника главных ж-д мастерских (на станции Киев 1 Товарный). Проживал: железнодорожная колония, 107
Работа или профессия
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Инженер-путеец
Смерть
14.12.1931
Украина
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