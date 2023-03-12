Шестаков Николай Осипович
Место рожденияУкраина (?)
Дата рождения03.05.1845
Дата смерти14.12.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина (?)
Образование
1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Санкт-Петербургский Императорский Технологический Институт
Бракосочетание
Между 1873 и 1874
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Петровна
Холост
Рождение ребёнка
09.08.1878
Сын: Шестаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Петровна
Работа или профессия
1895
Старший помощник начальника мастерсиих
Работа или профессия
1911
Инженер-технолог. Помощник начальника главных ж-д мастерских (на станции Киев 1 Товарный). Проживал: железнодорожная колония, 107
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-путеец
Смерть
14.12.1931
Украина