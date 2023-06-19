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Шестаков Николай Николаевич

Место рождения

Марковцы, Чернігівська область

Дата рождения

09.08.1878

Дата смерти

06.07.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1878

Отец: Шестаков Николай Осипович

Мать: Шестакова Елизавета Петровна

Марковцы, Чернігівська область
Бракосочетание
1907

Жена: Шестакова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1908

Дочь: Дроздова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Шестакова Людмила Николаевна

Малин, Житомирська область
Работа или профессия
1908
Малин, Житомирська область
Мировой судья, 3 уч, м. Малин Коллежский секретарь
Рождение ребёнка
02.06.1910

Сын: Шестаков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шестакова Людмила Николаевна

Малин, Житомирська область
жил и работал в городах: Киев Умань Таш-Сарай ... Нижний Ломов Кадиевка(Стаханов) Ярославль Сталиногорск(Новомосковск) Тула Ростов-на-Дону(8линия36) Невинномысск Белая Калитва Армавир
Работа или профессия
1912
Малин, Житомирська область
Мировой судья, 5 уч. м. Малин Титулярный советник
Работа или профессия
1915
Малин, Житомирська область
Мировой судья, 5 уч. Член попечительного совета частной богадельни кн. Радзивилл
Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Образование
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
.
Место жительства
Неизвестно
Марковцы,?Одесса,Киев,СПб,Малин,Киев,Нежин,1931Бобровица(Луговая8),1944Проскуров(Набережная6-2),Полтава
Смерть
06.07.1956
Полтава, Полтавська область