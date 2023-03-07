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Шестаков Петр Николаевич

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Место рождения

Марковцы, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шестаков Николай Осипович

Мать: Шестакова Елизавета Петровна

Марковцы, Чернігівська область
Холост
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-путеец
Образование
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Политехнический институт
Место жительства
Неизвестно
Киев, Бирзуля, Окница(Бессарбия), Лукоянов
Место жительства
Неизвестно
.
Смерть
1943
Пропал во время Великой Отечественной войны (после 1943 года?)
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