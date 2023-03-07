Шестаков Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Холост
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-путеец
Образование
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Политехнический институт
Место жительства
Неизвестно
Киев, Бирзуля, Окница(Бессарбия), Лукоянов
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
1943
Пропал во время Великой Отечественной войны (после 1943 года?)