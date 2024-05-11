Руднев Кирилл Львович 11.01.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Руднев Кирилл Львович

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Место рождения

дачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

11.01.1920

Дата смерти

15.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920

Отец: Руднев Лев Владимирович

Мать: Руднева (Морозова) Мария Михайловна

дачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
22.10.1940
Смерть
15.08.1941
Причина смерти: Погиб (пропал без вести) | ЦАМО - Центральный Архив Министерства Обороны | Фонд: 58, Опись: 818883, Дело: 195

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