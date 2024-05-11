Руднев Кирилл Львович
Место рождениядачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения11.01.1920
Дата смерти15.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1920
дачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
22.10.1940
Смерть
15.08.1941
Причина смерти: Погиб (пропал без вести) | ЦАМО - Центральный Архив Министерства Обороны | Фонд: 58, Опись: 818883, Дело: 195