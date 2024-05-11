Руднев Лев Владимирович 01.03.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРуднев Лев Владимирович

Руднев Лев Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1885 ст.

Дата смерти

19.11.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева (Морозова) Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1920

Сын: Руднев Кирилл Львович

Мать ребёнка: Руднева (Морозова) Мария Михайловна

дачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
19.11.1956
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
Похороны
Неизвестно
Кладбище в московских Хамовниках при Новодевичьем монастыре, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик

Мы используем куки для улучшения работы сайта.