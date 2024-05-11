Руднев Лев Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1885 ст.
Дата смерти19.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1920
Мать ребёнка: Руднева (Морозова) Мария Михайловна
дачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
19.11.1956
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
Похороны
Неизвестно
Кладбище в московских Хамовниках при Новодевичьем монастыре, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик