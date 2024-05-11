Руднева (Морозова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1891 ст.
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.11.1914
Собор Преображения Господня всей гвардии, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19 Оп. 127 Д. 2995 л. 195
Рождение ребёнка
16.12.1915
Дочь: Серк Вероника Викторовна
Отец ребёнка: Серк Виктор Акселевич
Рождение ребёнка
11.01.1920
Отец ребёнка: Руднев Лев Владимирович
дачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1967
Похоронена на Новодевичьем кладбище вместе с Л.В. Рудневым