Руднева (Морозова) Мария Михайловна 02.02.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Руднева (Морозова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1891 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1891 ст.

Отец: Морозов Михаил Семенович

Мать: Морозова (Михайлова) Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Лев Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Серк Виктор Акселевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.11.1914

Муж: Серк Виктор Акселевич

Собор Преображения Господня всей гвардии, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19 Оп. 127 Д. 2995 л. 195
Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Серк Вероника Викторовна

Отец ребёнка: Серк Виктор Акселевич

Рождение ребёнка
11.01.1920

Сын: Руднев Кирилл Львович

Отец ребёнка: Руднев Лев Владимирович

дачный поселок Батилиман, Крымская АССР, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1967
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена на Новодевичьем кладбище вместе с Л.В. Рудневым

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