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Подрядова Мавра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

05.09.1816

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1785

Сын: Подрядовъ Онисимъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Подрядовъ Никита

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1788

Сын: Подрядовъ Иванъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1789

Сын: Подрядовъ Ананий

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1794

Сын: Подрядовъ Алексей

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Гусева Василиса

Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Семенъ

Смерть
05.09.1816
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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