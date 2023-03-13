Подрядова Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти05.09.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1785
Сын: Подрядовъ Онисимъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Подрядовъ Никита
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Подрядовъ Иванъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Подрядовъ Ананий
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.03.1794
Сын: Подрядовъ Алексей
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Гусева Василиса
Отец ребёнка: Подрядовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Семенъ
Смерть
05.09.1816