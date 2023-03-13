Подрядовъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти?.10.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Подрядовъ Семенъ
Мать: Подрядова Мавра Иванова
Бракосочетание
19.01.1802
Жена: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Подрядовъ Иванъ
Мать ребёнка: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
21.08.1812
Дочь: Подрядова Наталья
Мать ребёнка: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Подрядовъ Иванъ
Мать ребёнка: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
09.04.1816
Сын: Подрядовъ Терентий
Мать ребёнка: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
12.08.1818
Сын: Подрядовъ Максимъ
Мать ребёнка: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
14.06.1821
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Подрядовъ Федоръ
Мать ребёнка: Подрядова Авдотья
Смерть
?.10.1835