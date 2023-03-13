Подрядовъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядовъ Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

?.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Подрядовъ Семенъ

Мать: Подрядова Мавра Иванова

Бракосочетание
19.01.1802

Жена: Подрядова Авдотья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Подрядовъ Иванъ

Мать ребёнка: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1812

Дочь: Подрядова Наталья

Мать ребёнка: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Подрядовъ Иванъ

Мать ребёнка: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1816

Сын: Подрядовъ Терентий

Мать ребёнка: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1818

Сын: Подрядовъ Максимъ

Мать ребёнка: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1821

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Подрядовъ Федоръ

Мать ребёнка: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.10.1835
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