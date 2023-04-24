Подрядовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти02.08.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Подрядовъ Никита
Мать: Подрядова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Подрядовъ Андреянъ
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Рождение ребёнка
13.08.1833
Дочь: Лиходумова Василиса
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Рождение ребёнка
?.03.1836
Сын: Подрядовъ Василий
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Рождение ребёнка
09.04.1839
Сын: Подрядовъ Григорій
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Рождение ребёнка
21.02.1843
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Рождение ребёнка
11.05.1845
Сын: Подрядовъ Николай
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Рождение ребёнка
17.07.1846
Сын: Подрядовъ Илья
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Рождение ребёнка
12.01.1848
Дочь: Подрядова Ксенія
Мать ребёнка: Подрядова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подрядова Анна
Смерть
02.08.1851