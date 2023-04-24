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Подрядовъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

02.08.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Подрядовъ Никита

Мать: Подрядова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Подрядовъ Андреянъ

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1833

Дочь: Лиходумова Василиса

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.03.1836

Сын: Подрядовъ Василий

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1839

Сын: Подрядовъ Григорій

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1843

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1845

Сын: Подрядовъ Николай

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1846

Сын: Подрядовъ Илья

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1848

Дочь: Подрядова Ксенія

Мать ребёнка: Подрядова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрядова Анна

Смерть
02.08.1851
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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