Хахалин Егор Романов
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Хахалин Роман Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Капитолина Егоровна
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хахалин Борис Егоров
Мать ребёнка: Александра Егорова
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Александра Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Егорова
Смерть
Неизвестно