Хахалин Егор Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахалин Егор Романов

Хахалин Егор Романов

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Хахалин Роман Иванов

Мать: ?

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Хахалин Валентин Егоров

Мать ребёнка: Александра Егорова

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Капитолина Егоровна

Мать ребёнка: Александра Егорова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хахалин Борис Егоров

Мать ребёнка: Александра Егорова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Александра Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close