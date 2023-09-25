(Хахалина) Александра Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Хахалин Егор
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Капитолина Егоровна
Отец ребёнка: Хахалин Егор
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хахалин Борис Егоров
Отец ребёнка: Хахалин Егор
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Хахалин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хахалин Егор