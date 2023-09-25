(Хахалина) Александра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хахалина) Александра Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Хахалин Валентин Егоров

Отец ребёнка: Хахалин Егор

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Капитолина Егоровна

Отец ребёнка: Хахалин Егор

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хахалин Борис Егоров

Отец ребёнка: Хахалин Егор

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Хахалин Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахалин Егор

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