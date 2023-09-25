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Евдокия Егорова
Евдокия Егорова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1921
Пол
Женский
Отец
Хахалин Егор
1887 г.р.
Мать
(Хахалина) Александра Егорова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Хахалин Егор
Мать:
Александра Егорова
Смерть
1921
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