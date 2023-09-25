Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Егорова

Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Хахалин Егор

Мать: Александра Егорова

Смерть
1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close