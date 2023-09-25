Хахалин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1851 и 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1852
Отец: Хахалин Иван Осипович
Мать: Варвара Климовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хахалин Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Хахалин Егор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Сын: Хахалин Пётр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хахалин Иван
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно