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Хахалин Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1851 и 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1852

Отец: Хахалин Иван Осипович

Мать: Варвара Климовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Хахалин Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Хахалин Егор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Хахалин Пётр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахалин Иван

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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