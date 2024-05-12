Герасименко Анатолий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1893 по 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1893 по 1894
Ранение
27.04.1915
Должность/Звание стрелок Воинская часть 52-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Семипалатинская обл., Тенецкий уезд, Станиц. вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата события 27.04.1915 Тип ... Показать все
Смерть
Неизвестно