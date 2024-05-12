Герасименко Акулина (Акилина) Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894
Сын: Герасименко Анатолий Карпович
Отец ребёнка: Герасименко Карп Иустинович
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Горячева (Герасименко) Елена Карповна
Отец ребёнка: Герасименко Карп Иустинович
Рождение ребёнка
1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасименко Карп Иустинович
Рождение ребёнка
24.01.1908
Сын: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович
Отец ребёнка: Герасименко Карп Иустинович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Герасимов Георгий Карпович
Отец ребёнка: Герасименко Карп Иустинович
Смерть
Неизвестно