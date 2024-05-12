Герасименко Карп Иустинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894
Сын: Герасименко Анатолий Карпович
Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Горячева (Герасименко) Елена Карповна
Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова
Рождение ребёнка
1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова
Рождение ребёнка
24.01.1908
Рождение ребёнка
1913
Сын: Герасимов Георгий Карпович
Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова
Смерть
Неизвестно