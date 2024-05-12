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Герасименко Карп Иустинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
С 1893 по 1894

Сын: Герасименко Анатолий Карпович

Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова

Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Горячева (Герасименко) Елена Карповна

Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова

Талица, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова

Рождение ребёнка
24.01.1908

Сын: Герасимов (Герасименко) Андрей Карпович

Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова

Талица, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Герасимов Георгий Карпович

Мать ребёнка: Герасименко Акулина (Акилина) Максимова

Талица, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
Неизвестно

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