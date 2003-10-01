Домненко Григорий Денисович
Место рождения
Дата рождения12.12.1913
Дата смерти01.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913
По старому стилю родился 25 декабря.
Бракосочетание
14.11.1937
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.2003