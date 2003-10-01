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Домненко Григорий Денисович

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Место рождения

Александровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.12.1913

Дата смерти

01.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1913

Отец: Домненко Денис Никитич

Мать: Домненко Прасковья Филаретовна

Александровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
По старому стилю родился 25 декабря.
Бракосочетание
14.11.1937

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2003
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