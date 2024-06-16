Терещенко (Домненко) Нелла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Домненко) Нелла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Домненко Григорий Денисович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004

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