Домненко (Костенко) Прасковья Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домненко (Костенко) Прасковья Филаретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Костенко Филарет

Мать: Костенко Ефимиия Селиверстовна

Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Домненко Григорий Денисович

Отец ребёнка: Домненко Денис Никитич

Александровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
По старому стилю родился 25 декабря.
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Романова Евгения Денисовна

Отец ребёнка: Домненко Денис Никитич

Александровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Васильева Тамара Денисовна

Отец ребёнка: Домненко Денис Никитич

Александровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домненко Денис Никитич

Смерть
1934
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