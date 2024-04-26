Домненко (Костенко) Прасковья Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Костенко Филарет
Рождение ребёнка
12.12.1913
Сын: Домненко Григорий Денисович
Отец ребёнка: Домненко Денис Никитич
По старому стилю родился 25 декабря.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Романова Евгения Денисовна
Отец ребёнка: Домненко Денис Никитич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Васильева Тамара Денисовна
Отец ребёнка: Домненко Денис Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934