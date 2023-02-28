Кислинский (унтер-офицер , однодворец) Семен Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (унтер-офицер , однодворец) Семен Тимофеевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович

Мать: Кислинская Евдокия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1879

Жена: Кислинская Евдокия Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Елизавета

Смерть
Неизвестно
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