Кислинский (унтер-офицер , однодворец) Семен Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета
Бракосочетание
22.?.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислинская Елизавета
Смерть
Неизвестно