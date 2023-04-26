Кислинская Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1879