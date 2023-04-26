Кислинская Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1879

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич

Смерть
До 1879
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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