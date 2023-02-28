Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

23.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кислинский (однодворец) Антон

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кислинский (однодворец) Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
23.08.1864
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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