Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти23.08.1864
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кислинский (однодворец) Антон
Мать: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кислинский (однодворец) Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Сильвестровна
Смерть
23.08.1864