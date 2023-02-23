Кислинская Евдокия Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кислинский (однодворец) Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович
Смерть
Неизвестно