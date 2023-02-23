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Кислинская Евдокия Сильвестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кислинский (унтер-Офицер , Однодворец) Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кислинский (однодворец) Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Тимофей Антонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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