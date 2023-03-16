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Котов Афанасий Иванов

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Место рождения

п. Котово

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1820 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Котов Иван Васильевич

Мать: Василиса Андреевна

п. Котово
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Котов Яков Афонасьев

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Котов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Иосиф Афанасьев

Мать ребёнка: ?

п. Котово
Смерть
1820 ст.
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
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