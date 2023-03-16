Котов Афанасий Иванов
Место рожденияп. Котово
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Котов Иван Васильевич
Мать: Василиса Андреевна
п. Котово
Рождение ребёнка
1783 ст.
Сын: Котов Яков Афонасьев
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Котов Иван Афанасьев
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
п. Котово
Смерть
1820 ст.
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973