(Котова) Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
п. Котово
Рождение ребёнка
1749 ст.
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
п. Котово
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
п. Котово
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Котов Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
п. Котово
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Котов Николай Иванов
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
п. Котово
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Афимея Иванова
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
п. Котово
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Овдотья Иванова
Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич
п. Котово
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973