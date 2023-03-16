(Котова) Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котова) Василиса Андреевна

(Котова) Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

п. Котово
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Котов Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

п. Котово
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

п. Котово
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Котов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

п. Котово
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Котов Николай Иванов

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

п. Котово
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Афимея Иванова

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

п. Котово
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Овдотья Иванова

Отец ребёнка: Котов Иван Васильевич

п. Котово
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close