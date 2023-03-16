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Котов Иван Васильевич

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Место рождения

п. Котово

Дата рождения

1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.

Отец: Котов Василий Иванович

Мать: ?

п. Котово
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

п. Котово
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Котов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

п. Котово
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

п. Котово
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Котов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

п. Котово
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Котов Николай Иванов

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

п. Котово
Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Афимея Иванова

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

п. Котово
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Овдотья Иванова

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

п. Котово
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973
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