Котов Иван Васильевич
Место рожденияп. Котово
Дата рождения1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726 ст.
Отец: Котов Василий Иванович
Мать: ?
п. Котово
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
п. Котово
Рождение ребёнка
1749 ст.
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
п. Котово
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
п. Котово
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Котов Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
п. Котово
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Котов Николай Иванов
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
п. Котово
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Афимея Иванова
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
п. Котово
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Овдотья Иванова
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
п. Котово
Смерть
Неизвестно
п. Котово
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90973