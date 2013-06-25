Кирикович Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикович Александр Максимович

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Место рождения

город Петриков Полесской области

Дата рождения

24.10.1930

Дата смерти

25.06.2013

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1930

Отец: Кирикович Максим Иванович

Мать: Кирикович Татьяна Александровна

город Петриков Полесской области
Рождение ребёнка
20.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирикович Нина

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.06.2013
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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