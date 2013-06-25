Кирикович Александр Максимович
Место рождениягород Петриков Полесской области
Дата рождения24.10.1930
Дата смерти25.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1930
город Петриков Полесской области
Рождение ребёнка
20.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирикович Нина
Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.06.2013
Похороны
Неизвестно